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Хетафе - Райо Вальекано 12 Февраля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
12 Февраля 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Хетафе
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 12 Февраля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияАндони Ираола
      История личных встреч
      14.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано0 : 0Хетафе
      08.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Хетафе0 : 0Райо Вальекано
      18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано3 : 0Хетафе
      23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Хетафе2 : 1Райо Вальекано
      21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано1 : 2Хетафе
      25.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Хетафе1 : 0Райо Вальекано
      22.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      01.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      16.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе3 : 1Райо Вальекано
      02.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона20 17 2 1 42-7 53 88.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис21 10 4 7 27-22 34 54.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      7 Райо Вальекано20 9 5 6 27-22 32 53.3
      8 Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
      9 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
      10 Мальорка21 8 4 9 16-20 28 44.4
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      13 Вальядолид20 7 2 11 15-28 23 38.3
      14 Сельта20 6 5 9 22-32 23 38.3
      15 Альмерия21 6 4 11 25-34 22 34.9
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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