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Осер - Лион 17 Февраля прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
17 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Осер
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лион, которое состоится 17 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      ФранцияЛоран Блан
      История личных встреч
      31.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 5 Лион2 : 1Осер
      07.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион2 : 1Осер
      27.11.2011 Франция - Лига 1 Тур 15 Осер0 : 3Лион
      11.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 35 Осер4 : 0Лион
      22.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 19 Лион1 : 1Осер
      05.05.2010 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион2 : 1Осер
      22.08.2009 Франция - Лига 1 Тур 3 Осер0 : 3Лион
      15.03.2009 Франция - Лига 1 Тур 28 Лион0 : 2Осер
      25.10.2008 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер0 : 0Лион
      17.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 38 Осер1 : 3Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ23 17 3 3 55-20 54 78.3
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель23 15 4 4 45-20 49 71.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако23 14 5 4 51-30 47 68.1
      4
      Лига Европы
      		Ланс23 13 7 3 35-18 46 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лилль23 12 5 6 40-27 41 59.4
      6 Ренн23 12 4 7 42-28 40 58.0
      7 Ницца23 10 7 6 30-21 37 53.6
      8 Лорьян23 10 6 7 35-35 36 52.2
      9 Лион23 10 5 8 35-25 35 50.7
      10 Реймс23 7 12 4 30-26 33 47.8
      11 Тулуза23 9 5 9 39-39 32 46.4
      12 Клермон23 8 6 9 24-31 30 43.5
      13 Нант23 6 10 7 24-26 28 40.6
      14 Монпелье23 7 2 14 34-45 23 33.3
      15 Брест23 4 8 11 24-38 20 29.0
      16 Труа23 4 7 12 33-52 19 27.5
      17
      Зона вылета
      		Страсбург23 3 9 11 27-41 18 26.1
      18
      Зона вылета
      		Аяччо23 5 3 15 18-42 18 26.1
      19
      Зона вылета
      		Осер23 3 6 14 19-47 15 21.7
      20
      Зона вылета
      		Анже23 2 4 17 19-48 10 14.5

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