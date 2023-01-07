Мальорка - Вильярреал 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
18 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Вильярреал, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Унаи Эмери
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|06.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
|22.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|16.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 1
|19.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 24
|4 : 0
|21.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|08.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|18.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
|07.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|60.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|52.4
|7
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|49.2
|9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|47.6
|10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|44.4
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|38.1
|14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|36.5
|15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|34.9
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
|14.3