Верона - Фиорентина 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Февраля 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 24-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Фиорентина, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Марко Цаффарони
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|20.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 2
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 0
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 4
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 5
|13.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|90.3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|65.3
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|65.3
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|63.8
| 5
Лига Европы
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|60.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|56.9
|7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|48.6
|8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|-15
|46.4
|9
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|43.1
|10
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|44.9
|11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|40.3
|12
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|38.9
|13
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|37.5
|14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|37.5
|15
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|36.2
|16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|33.3
|17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|27.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|24.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|15.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
|13.0