Айнтрахт - Штутгарт 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
11 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 11 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Пеллегрино Матараццо
|Бруно Лаббадиа
История личных встреч
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 0
|02.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 1
|06.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|71.0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|71.0
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|63.8
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|60.9
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|60.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|45-33
|39
|56.5
|7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|50.7
|8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|49.3
|9
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|44.9
|10
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|43.5
|11
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|43.5
|12
|Кёльн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|37.5
|13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|39.1
|14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|30.6
|15
|Герта
|23
|5
|5
|13
|28-44
|20
|29.0
|16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|27.5
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|27.5
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|27.5