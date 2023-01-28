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Айнтрахт - Штутгарт 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
11 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
Айнтрахт Ф
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Штутгарт, которое состоится 11 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияБруно Лаббадиа
      История личных встреч
      17.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 7 Штутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
      05.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
      12.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Айнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Айнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Штутгарт2 : 2Айнтрахт Ф
      31.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Айнтрахт Ф3 : 0Штутгарт
      02.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт0 : 3Айнтрахт Ф
      24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Штутгарт1 : 0Айнтрахт Ф
      30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Айнтрахт Ф2 : 1Штутгарт
      06.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф2 : 4Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария23 14 7 2 66-22 49 71.0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д23 16 1 6 47-28 49 71.0
      3
      Лига чемпионов
      		Унион23 13 5 5 35-27 44 63.8
      4
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг23 12 6 5 46-29 42 60.9
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург23 12 6 5 35-32 42 60.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф23 11 6 6 45-33 39 56.5
      7 Майнц23 10 5 8 38-34 35 50.7
      8 Вольфсбург23 9 7 7 42-31 34 49.3
      9 Байер23 9 4 10 40-37 31 44.9
      10 Боруссия М23 8 6 9 38-39 30 43.5
      11 Вердер23 9 3 11 35-43 30 43.5
      12 Кёльн24 6 9 9 32-38 27 37.5
      13 Аугсбург23 8 3 12 28-39 27 39.1
      14 Бохум24 7 1 16 26-56 22 30.6
      15 Герта23 5 5 13 28-44 20 29.0
      16 Штутгарт23 4 7 12 28-40 19 27.5
      17
      Зона вылета
      		Хоффенхайм23 5 4 14 29-42 19 27.5
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0423 4 7 12 18-42 19 27.5

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