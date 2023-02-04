Севилья - Альмерия 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
12 Марта 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Альмерия, которое состоится 12 Марта 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Хоан Руби
История личных встреч
|27.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 1
|02.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|06.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|01.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|11.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 3
|15.05.2010
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|23.01.2010
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|86.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|74.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|61.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|56.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|51.4
|7
|Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|46.7
|8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|47.2
|9
|Атлетик Б
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|45.8
|10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|43.1
|11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|41.3
|12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|41.7
|13
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|37.3
|14
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|36.0
|15
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|36.0
|16
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|34.7
|17
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|34.7
| 18
Зона вылета
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|34.7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|31.9
| 20
Зона вылета
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.3