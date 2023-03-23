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Иран - Россия 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Иран
Россия

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - Россия, которое состоится 23 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Иран
      Россия
      История личных встреч
      10.10.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Россия1 : 1Иран
      09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Иран1 : 0Россия

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