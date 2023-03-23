Иран - Россия 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Иран
Россия
История личных встреч
|10.10.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 0