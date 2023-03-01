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Казахстан - Дания 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
26 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Новак Симович (Ловченац, Сербия)
Казахстан
Дания

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Дания, которое состоится 26 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Казахстан
      Дания
      12КазахстанврИгорь Шацкий
      16КазахстанзщМихаил Габышев
      23КазахстанзщТемирлан Ерланов
      22КазахстанзщАлександр Марочкин
      2КазахстанзщСергей Малый
      11КазахстанзщЯн Вороговский
      20КазахстанпзРамазан Оразов
      7КазахстанпзАслан Дарабаев
      8КазахстанпзАсхат Тагыберген
      6КазахстанпзМаксим Самородов
      17КазахстаннпАбат Аймбетов
      1ДанияврКаспер Шмейхель
      18ДаниязщАлександр Бах
      4ДаниязщСимон Кьер
      3ДаниязщВиктор Нельссон
      5ДаниязщЙоаким Мехле
      15ДаниязщКристиан Нёргор
      7ДанияпзМатиас Йенсен
      23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
      14ДаниянпМиккель Дамсгор
      11ДаниянпРасмус Хёйлунн
      19ДаниянпЙонас Винд
      Главные тренеры
      РоссияМагомед Мусаевич Адиев
      ДанияКаспер Юльманн
      История личных встреч
      10.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 6 Казахстан1 : 3Дания
      11.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 4 Дания4 : 1Казахстан
      Текстовая трансляция
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      Магомед Адиев рассказал, как добился грандиозного успеха со сборной и что думает об РПЛ и возвращении в Россию.Материалы по темеЭксклюзив «Из России едет много людей, просят пристроить». Наш тренер в Казахстане покорил Европу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Казахстан — Дания. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

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