Казахстан - Дания 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
26 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Новак Симович (Ловченац, Сербия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Дания, которое состоится 26 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Дания
|12
|вр
|Игорь Шацкий
|16
|зщ
|Михаил Габышев
|23
|зщ
|Темирлан Ерланов
|22
|зщ
|Александр Марочкин
|2
|зщ
|Сергей Малый
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|20
|пз
|Рамазан Оразов
|7
|пз
|Аслан Дарабаев
|8
|пз
|Асхат Тагыберген
|6
|пз
|Максим Самородов
|17
|нп
|Абат Аймбетов
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|18
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Симон Кьер
|3
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|зщ
|Кристиан Нёргор
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|11
|нп
|Расмус Хёйлунн
|19
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 6
|1 : 3
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 4
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Магомед Адиев рассказал, как добился грандиозного успеха со сборной и что думает об РПЛ и возвращении в Россию.Материалы по темеЭксклюзив «Из России едет много людей, просят пристроить». Наш тренер в Казахстане покорил Европу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Казахстан — Дания. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0