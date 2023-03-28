23:25 ()
Свернуть список

Уэльс - Латвия 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Уэльс
Латвия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Латвия, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уэльс
      Латвия
      Главные тренеры
      УэльсРоберт Пейдж
      ЛатвияДайнис Казакевич
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Италия23
      3 Северная Македония13
      4 Украина10
      5 Мальта20
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Дания23
      3 Казахстан23
      4 Финляндия23
      5 Северная Ирландия23
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия26
      2 Словакия24
      3 Босния и Герцеговина23
      4 Исландия23
      5 Люксембург21
      6 Лихтенштейн20

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close