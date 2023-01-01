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Канада - Швейцария 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Канада
Швейцария

Анонс матча
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ШвейцарияПатрик Фишер
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада3 : 6Швейцария
23.05.2019 ЧМ-2019 1/4 финала Канада3 : 2 ОТШвейцария
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Канада2 : 3Швейцария
15.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 1-й тур Швейцария1 : 5Канада
08.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария2 : 3Канада
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада2 : 3 ОТШвейцария
10.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 6-й тур Швейцария2 : 7Канада
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 2-й тур Швейцария3 : 2 БКанада
09.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 4-й тур Канада3 : 2Швейцария
03.05.2011 ЧМ-2011 Группа B. 3-й тур Канада4 : 3 ОТШвейцария
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада5 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 1 : 2 БКанада
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 5Канада
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 6Канада
29.05.2022 ЧМ-2022 Финал 4 : 3 ОТКанада
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария4 : 2
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария5 : 0
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Швейцария
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария7 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 3Швейцария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия44
8
Зона вылета
Словения50

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