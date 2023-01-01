Канада - Швейцария 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Патрик Фишер
История личных встреч
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 6
|23.05.2019
|ЧМ-2019
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|2 : 3
|15.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. 1-й тур
|1 : 5
|08.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|10.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 6-й тур
|2 : 7
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2 Б
|09.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 4-й тур
|3 : 2
|03.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа B. 3-й тур
|4 : 3 ОТ
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|Финал
|4 : 3 ОТ
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 2
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|7 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|5
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|5
|5
|6
|Казахстан
|5
|4
|7
|Норвегия
|4
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0