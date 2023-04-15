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Штутгарт - Хоффенхайм 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
33ГерманияврФабиан Бредлов
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
2ГерманиязщВальдемар Антон
16ГерманиязщАтакан Каразор
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
22ГерманияпзКрис Фюрих
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
25НигериязщКевин Акпогума
8ГерманияпзДеннис Гайгер
6ГерманияпзГриша Прёмель
11Испанияпз Анхелиньо
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Штутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига 26-й тур Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018 Германия - Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Хоффенхайм1 : 0Штутгарт
05.03.2016 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт5 : 1Хоффенхайм
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 4Штутгарт
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 1Штутгарт
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт2 : 3
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Хоффенхайм
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм3 : 1
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Хоффенхайм
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Хоффенхайм1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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