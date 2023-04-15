Штутгарт - Хоффенхайм 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|5
|зщ
|Константинос Мавропанос
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Борна Соса
|3
|пз
|Ватару Эндо
|22
|пз
|Крис Фюрих
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Анхелиньо
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|9
|нп
|Ила Бебу
|27
|нп
|Андрей Крамарич
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|05.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3