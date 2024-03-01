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Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
14 Марта 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Вест Хэм Юнайтед
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фрайбург, которое состоится 14 Марта 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
5 Германия зщ Мануэль Гульде
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
42 Япония пз Рицу Доан
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
27 Германия пз Николас Хефлер
32 Италия пз Винченцо Грифо
22 Венгрия пз Роланд Шаллаи
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фрайбург1 : 0Вест Хэм Юнайтед
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Фрайбург
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур Фрайбург1 : 2Вест Хэм Юнайтед
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фрайбург1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Фрайбург
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фрайбург1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 2
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 1Фрайбург
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Фрайбург3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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