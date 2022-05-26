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«ПСЖ» включился в борьбу за Де Йонга

Дата публикации: 26-05-2022

«Пари Сен-Жермен» продолжает поиск игрока в центр поля.

Согласно сведениям Sport.es, французский клуб нацелился на полузащитника «Барселоны» Фрэнки Де Йонга. Однако парижанам придется выдержать конкуренцию в споре за игрока со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба готово рассмотреть предложения по Фрэнки де Йонгу, Сержиньо Десту и Мемфису Депаю.

Напомним, летом 2019 года «Барса» приобрела права на голландца у «Аякса» за 86 млн евро. По состоянию на сегодняшний день его рыночный ценник равняется € 70 миллионам.

В сезоне 2021/22 Де Йонг провел 45 матчей за «сине-гранатовых»: на его счету четыре гола и пять ассистов.

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