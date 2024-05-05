03:05 ()
Свернуть список

«Ювентус» продлит контракт с Йылдызом

Дата публикации: 05-05-2024

«Ювентус» намерен пролонгировать соглашение с Кенаном Йылдызом. Об этом сообщил в социальной сети «X» Николо Скира.

Журналист отметил, что зимой заполучить форварда хотела «Боруссия» из Дортмунда. Однако туринцы ответили отказом на предложение немецкого клуба, после чего начали переговоры с игроком по новому контракту. Текущий трудовой договор с Йылдызом истекает летом 2027 года. «Ювентус» намерен пролонгировать его еще на 1 год, увеличив зарплату турка в 3 раза.

За основу «бьянконери» Йылдыз дебютировал весной 2023 года. В нынешнем сезоне Кенан провел за «Ювентус» 28 игр (3 забитых мяча, 1 голевой пас).

Рыночная стоимость 19-летнего нападающего равняется 30 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close