«Ювентус» продлит контракт с Йылдызом

Дата публикации: 05-05-2024

«Ювентус» намерен пролонгировать соглашение с Кенаном Йылдызом. Об этом сообщил в социальной сети «X» Николо Скира.



Журналист отметил, что зимой заполучить форварда хотела «Боруссия» из Дортмунда. Однако туринцы ответили отказом на предложение немецкого клуба, после чего начали переговоры с игроком по новому контракту. Текущий трудовой договор с Йылдызом истекает летом 2027 года. «Ювентус» намерен пролонгировать его еще на 1 год, увеличив зарплату турка в 3 раза.



За основу «бьянконери» Йылдыз дебютировал весной 2023 года. В нынешнем сезоне Кенан провел за «Ювентус» 28 игр (3 забитых мяча, 1 голевой пас).



Рыночная стоимость 19-летнего нападающего равняется 30 млн евро (по версии «Transfermarkt»).