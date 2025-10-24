Эдин Джеко забил гол в Лиге конференций и стал самым возрастным игроком, отличившимся в этом турнире в 39 лет

Дата публикации: 24-10-2025 09:54

Опытный 39-летний нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Эдин Джеко переписал историю Лиги конференций, забив гол в возрасте, который до него не покорялся ни одному другому футболисту на этом турнире. В матче 2-го тура группового этапа против австрийского «Рапида» боснийский ветеран отличился на 48-й минуте встречи, чем помог своей команде укрепить лидерство. Об этом достижении сообщил ресурс EuroFoot в социальной сети X.

Благодаря забитому мячу Джеко стал самым возрастным автором гола в истории Лиги конференций, а его команда добилась уверенной победы с разгромным счетом 3:0. Этим результатом «фиалки» подтвердили свои претензии на выход из группы и дальнейшую борьбу за трофей.

Летом 2024 года Эдин Джеко присоединился к «Фиорентине», и с тех пор уже провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. За долгую карьеру он защищал цвета таких известных клубов, как «Манчестер Сити», «Рома», «Интер», «Вольфсбург» и других команд. Контракт Джеко с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2026 года, что даёт поклонникам итальянской команды надежду увидеть ещё немало ярких моментов в исполнении опытного боснийца.