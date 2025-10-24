Рашфорд: не раз вел переговоры с «Барселоной», но хочу продолжать играть здесь

Дата публикации: 24-10-2025 09:54

Форвард Маркус Рашфорд, который в минувшее лето на правах аренды перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону», выразил желание остаться в каталонском клубе. Напомним, Рашфорд – воспитанник «красных дьяволов», за которых сыграл 426 матчей, забил 138 голов и отдал 78 голевых передач во всех турнирах, став одной из ключевых фигур в составе манкунианцев.

«Люди часто забывают, что почти всю свою жизнь – 23 года – я посвятил «Манчестер Юнайтед». Бывают моменты, когда человеку нужны изменения, чтобы расти и двигаться дальше.

Это не первый раз, когда у меня были переговоры с «Барселоной» по поводу возможного перехода. В прошлые годы по разным причинам сделка не состоялась, но сейчас такая возможность мне всё-таки представилась.

Мне невероятно нравится атмосфера в «Барселоне», здесь потрясающая футбольная культура. Думаю, что для любого игрока, который любит футбол, этот клуб – один из величайших в мире и занимает особое место в истории спорта. Конечно, я бы хотел остаться играть здесь как можно дольше», – приводит слова нападающего ESPN.