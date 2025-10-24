Алиев жестко раскритиковал Динамо после поражения в Лиге конференций: «Они позорят честь клуба»

Дата публикации: 24-10-2025 09:56

В четверг, 23 октября, состоялся поединок второго тура Лиги конференций, в котором встретились турецкий клуб «Самсунспор» и киевское «Динамо». Хозяева поля одержали уверенную победу с итоговым счётом 3:0, продемонстрировав полное превосходство над украинской командой.

Экс-футболист «Динамо» и эксперт Александр Алиев поделился своим мнением о выступлении команды под руководством Александра Шовковского. В интервью он не только прокомментировал игру своих бывших партнёров, но и откровенно раскритиковал футболистов киевского клуба за их исполнение на поле.

– Александр, не кажется ли тебе, что «Динамо» в последнее время стало лёгкой добычей для соперников в европейских турнирах?

– К сожалению, это касается не только международных матчей, но и поединков на внутренней арене. Смотреть на игру «Динамо» иногда просто неприятно, она разочаровывает и портит настроение.

– Какие факторы, по твоему мнению, лежат в основе текущих неудач команды?

– Я бы посоветовал спросить об этом у самих игроков «Динамо». Ведь именно они выходят на поле и демонстрируют футбол — если это, конечно, можно так назвать. Когда видишь, как команда играет, складывается впечатление, что игроки просто не владеют необходимыми навыками. Это не может не вызывать чувство стыда за клуб.

– Может быть, сейчас футболистам не хватает поддержки болельщиков?

– Поддержка всегда важна, но главная ответственность лежит на самих игроках. Они должны осознавать, какую футболку носят и какой клуб представляют. Мой знакомый, который служит на передовой, часто спрашивает меня, почему у их любимого клуба такие проблемы, почему его губят. И я жалею, что не могу дать ему вразумительного ответа.

Я бы поехал с нынешними динамовцами на фронт, чтобы показать им настоящую борьбу и характер. Там люди ежедневно сталкиваются с трудностями и проявляют стойкость, чтобы жить и защищать свою страну. Игроки же должны понять, что и в футболе им нужна такая же сила духа и ответственность, – рассказал Александр Алиев.

Очевидно, что в сегодняшнем кризисе «Динамо» важно найти не только тактические решения, но и восстановить моральный дух и приверженность клуба, чтобы вернуть былые победные традиции и достойно представлять Украину на международной арене.