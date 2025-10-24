Ковалев поделился эмоциями после матча Шахтера с Легией: «Шок, расстройство, отчаяние»

Дата публикации: 24-10-2025 09:57

Вчера, 23 октября, в очередном матче группового раунда Лиги конференций «Шахтер» потерпел поражение от польской «Легии» со счётом 1:2. В эксклюзивном интервью для Sport.ua подвести итоги этой встречи согласился бывший полузащитник «горняков» и национальной сборной Украины — Сергей Ковалев.

— Сергей, какие чувства вас охватили после финального свистка в Кракове?

— Честно, я испытал шок, разочарование и даже отчаяние. Трудно описать эмоции, когда команда, за которую болеешь всей душой, пропускает решающий мяч на последней минуте. По игровому сценарию «Шахтер» не заслуживал поражения от «Легии».

— Стартовый состав «горняков» вас удивил?

— Безусловно, такой выбор действительно удивил. Но с другой стороны, это было ожидаемо, ведь команда сейчас выступает сразу на трёх фронтах. Возможно, тренер решил внести кардинальные изменения, чтобы встряхнуть коллектив после двух матчей подряд без побед.

— Не кажется ли вам, что Арда Туран сознательно мог пожертвовать этим поединком, учитывая, что у «Шахтера» в ближайшие две недели намечается пять тяжёлых игр, в том числе два против главного конкурента — «Динамо»?

— Вряд ли. В еврокубках каждый матч особенный и требует максимальной самоотдачи, независимо от ситуации в турнирной таблице. Даже в том составе, который вышел на поле, «Шахтер» обязан был постараться достичь положительного результата. «Легия» не показала выдающейся игры, их голы были следствием индивидуальных ошибок наших игроков. Да, на поле заметна была некая несогласованность, ведь такой комбинации футболистов ранее не было. Тем не менее, этим нельзя оправдываться — в Кракове нужно было захватить инициативу и использовать свои шансы.

— Возможно, желание добиться результата было, но показалось, что Швед, Исак и Грам выглядели не в своей лучшей форме, а голкипер Фесюн действовал неуверенно...

— О не сыгранности уже говорил. Но особенно слабую игру продемонстрировала линия атаки, в особенности фланговые игроки. Швед и Эгиналду практически «выпали» из игры, из-за чего у «горняков» в первом тайме практически не было опасных моментов.

После перерыва, когда соперник начал прижиматься к своим воротам, наши крайние защитники чаще подключались к атакам. Именно их активность и привела к забитому голу.

— Есть ли у «Шахтера» футболисты, к которым у вас меньше всего претензий?

— Я бы обратил внимание на Коноплю — он выглядел значительно ярче остальных.

— «Горняки» не могут победить уже в трёх матчах подряд. Можно ли говорить о спаде?

— Снаружи сложно судить, ведь нужно быть внутри коллектива, чтобы полностью понимать ситуацию. В течение сезона у любой команды бывают как подъёмы, так и спад. Если же это действительно спад у «Шахтера», то его необходимо преодолеть как можно скорее, иначе команда рискует выпасть из борьбы.

— В чём главная проблема донецкой команды сейчас?

— По моему мнению, основная проблема — это ошибки как индивидуального, так и командного характера в обороне. Также бросается в глаза низкая реализация голевых моментов. Помимо этого, у «Шахтера» заметно слабо развивается игра против плотной обороны соперника, где часто требуются проявления индивидуального мастерства. Эти трудности видны не только на международной арене, но и в национальном чемпионате. Тем не менее, не стоит заранее паниковать — впереди ещё много матчей, в которых команда сможет исправить ситуацию и вернуть себе уверенность.