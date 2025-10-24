В Италии прокомментировали выступление Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы

Дата публикации: 24-10-2025 09:58

Итальянский футбольный клуб «Рома» неожиданно потерпел поражение в матче третьего тура Лиги Европы, который состоялся в четверг, 23 октября. Под руководством тренера Джан Пьеро Гасперини команда уступила чешской «Виктории» Пльзень со счетом 1:2, несмотря на статус фаворита встречи и громкие ожидания от болельщиков.

Украинский нападающий Артем Довбик, который вышел в стартовом составе «волков», провел на поле 74 минуты, но не смог проявить себя в плане результативных действий. Итальянские СМИ дали свою оценку игре 28-летнего футболиста:

«Довбик прилагал все усилия и не жалел себя на поле, однако опасных ударов по воротам соперника практически не было на протяжении всей встречи. Украинец был заменен в середине второго тайма и покинул поле, подвергшись в некоторых секторах стадиона «Олимпико» свисту, который явно отражал разочарование болельщиков. На 74-й минуте вместо него вышел Эван Фергюсон», – сообщает итальянская пресса.

После трех туров Лиги Европы римская команда набрала всего три очка и расположилась на 23-й позиции в турнирной таблице, что значительно ниже ожиданий. Сейчас тренерский штаб «Ромы» планирует переключить внимание на ближайшие матчи чемпионата Италии. Уже 26 октября команда сыграет на выезде против «Сассуоло», где постарается реабилитироваться перед своими фанатами и улучшить турнирное положение.

Учитывая сложное положение в европейском турнире, римский клуб намерен приложить максимум усилий, чтобы вернуться на победную волну и оправдать доверие своих поклонников как в чемпионате страны, так и в еврокубках.