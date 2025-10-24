Роналду определился с новым клубом, где планирует завершить карьеру

Дата публикации: 24-10-2025 09:59

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду готов покинуть саудовский клуб «Аль-Наср». По данным издания El Nacional, 40-летний португалец намерен завершить свою выдающуюся карьеру в родном «Спортинге», клубе, где он начинал свой профессиональный путь в футболе. Несмотря на то, что его контракт с «Аль-Насром» действует до 2027 года, Роналду готов отказаться от своей внушительной зарплаты, которая превышает 200 миллионов евро за сезон, ради возвращения домой.

В текущем сезоне Криштиану продолжает демонстрировать высокие результаты: в семи сыгранных матчах он уже забил шесть голов и сделал две результативные передачи, оставаясь одним из ключевых игроков «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что Роналду стремится усилить состав своего нынешнего клуба, активно участвуя в поисках новых талантливых игроков для «Аль-Насра», чтобы поднять команду на более высокий уровень.

Возвращение в «Спортинг» станет для португальской суперзвезды не только возможностью эмоционально и символично завершить карьеру, но и шансом передать свой опыт молодежи в одном из самых значимых клубов своей жизни. Такой шаг может вдохновить многих молодых футболистов и укрепить статус клуба на мировой арене.