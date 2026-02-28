Президент «Барселоны»: несмотря на все прогнозы, мы станем чемпионами Ла Лиги

Дата публикации: 28-02-2026 18:41

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что сине-гранатовые станут победителями испанской Ла Лиги в этом сезоне. По его словам, команда способна преодолеть сильнейших соперников и добиться успеха, несмотря на скептические ожидания.

«В последних трёх финалах мы уверенно одолели мадридский «Реал». Теперь настал момент вернуться и состязаться с «Атлетико». Я убеждён, что наша команда выиграет Ла Лигу вопреки всем прогнозам», — приводит его слова издание Sport.es.

На данный момент, после 25 проведённых туров чемпионата Испании, «Барселона» лидирует, имея в своём активе 61 очко. На втором месте расположился мадридский «Реал» с 60 баллами. Тройку призёров замыкает «Вильярреал», который заработал 51 очко.

«Барселона» сохраняет статус действующего чемпиона Испании, демонстрируя уверенную игру и готовность вновь отстоять своё чемпионство. В этом сезоне команда проявляет высокую мотивацию и стремление к победе, что вселяет надежду в болельщиков на достижение новых вершин и завоевание титула.