Стало известно, при каком условии «МЮ» сможет подписать Джаррода Боуэна

Дата публикации: 28-02-2026 18:42

Нападающий команды «Вест Хэм» Джаррод Боуэн выражает сомнения относительно своего дальнейшего нахождения в клубе, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Согласно предоставленной информации, интерес к 29-летнему футболисту проявляют такие гранды английского футбола, как «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Отмечается, что «красные дьяволы» могут активизироваться в переговорах по трансферу Боуэна, если «Вест Хэм» покинет Премьер-лигу.

Лондонский клуб не намерен легко расставаться со своим капитаном и планирует запросить значительную сумму в обмен на игрока. Оценочная стоимость вингера составляет около € 60 миллионов.

В текущем сезоне Боуэн принял участие в 29 играх во всех турнирах, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 миллионов.

После 27 туров «Вест Хэм» набрал всего 25 очков и занимает 18 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из высшего дивизиона.

Таким образом, будущее Джаррода Боуэна в «Вест Хэме» остаётся неопределённым – клуб столкнулся с серьёзными трудностями в чемпионате, что может заставить руководство пересмотреть кадровую политику. В случае понижения в классе, возможна активизация интереса со стороны сильнейших клубов Англии, готовых вложиться в перспективного и опытного футболиста, способного усилить атакующую линию.