Дата публикации: 28-02-2026 18:43

Полузащитник клуба «ПСЖ» и национальной сборной Португалии Витинья останется в составе парижской команды, поскольку руководство клуба не планирует продавать его в «Реал». Вероятность перехода португальца в мадридский клуб крайне низкая, несмотря на возможные предложения от «сливочных». Такие данные появились в публикации The Touchline на платформе X.

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ясно дал понять, что не собирается укреплять конкурентное преимущество мадридского клуба, как это случилось после перехода форварда Килиана Мбаппе. По его мнению, потеря одного из ключевых игроков команды и его переход в «Реал» станет серьёзным ударом по духу и амбициям клуба, символически и спортивно обозначив шаг назад.

В текущем сезоне Витинья принял участие в 36 матчах за «ПСЖ», забив шесть голов и сделав десять результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается приблизительно в €110 миллионов.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны одного из самых титулованных клубов Европы, полузащитник останется верен своему нынешнему клубу, продолжая играть важную роль в составе «ПСЖ» и помогая команде добиваться новых побед.