The Telegraph рассказал, какие перемены произошли в «МЮ» после замены Аморима на Кэррика

После ухода Рубена Аморима с позиции главного тренера «Манчестер Юнайтед» и назначения на его место Майкла Кэррика произошли заметные изменения в тренировочном процессе команды. Об этом подробно рассказывает издание The Telegraph.

Как сообщает источник, у Рубена Аморима в штабе преобладали молодые тренеры, которые в основном ждали его команды для высказывания своих мыслей и предложений. При этом решения и взгляды португальского наставника редко подвергались сомнению или критике. Совсем иначе обстоят дела с Майклом Кэрриком. Английский специалист понимает, что его помощники будут активно делиться своими идеями и не побоятся открыто выражать несогласие, что создает более демократичную и открыту атмосферу в тренерском штабе.

Помимо изменений в коммуникации с тренерским персоналом, при Кэррике изменился и сам формат тренировок. Теперь они стали короче по времени, обычно не превышают одного часа или максимум 75 минут, но при этом гораздо интенсивнее и насыщеннее. Наблюдатели, присутствовавшие на занятиях «красных дьяволов», отметили, что уровень энергии, физического контакта и общей интенсивности поразил их — тренировки проходят на очень высоком уровне, что заметно отражается на командной динамике.

«Когда тренировочный процесс подобен игровому ритму на поле, игра становится естественной частью всего — легче воспринимается и реализуется в матче. Но если всё происходит с такой высокой интенсивностью, с большим уровнем физического контакта, агрессии и энергии, это не только улучшает спортивные показатели, но и способствует укреплению дружеских и коллективных связей в группе», — поделился своими мыслями источник The Telegraph.

Стоит отметить, что Рубен Аморим руководил «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. С 13 января нынешнего года обязанности главного тренера взял на себя Майкл Кэррик, контракт с которым рассчитан до конца текущего сезона. Эти изменения, по мнению экспертов, могут оказать значительное влияние на дальнейшее выступление команды как в национальных, так и в международных соревнованиях.