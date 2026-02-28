ФИФА намерена усилить борьбу с расизмом на чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 28-02-2026 18:46

ФИФА намерена вновь активизировать антирасистскую кампанию на чемпионате мира 2026 года. Такое решение было принято после того, как в прошлом году, в ходе клубного чемпионата мира, значимость данных инициатив оказалась существенно сниженной, по информации издания The Athletic.

Сообщается, что в рамках предстоящего чемпионата FIFA планирует размещать различные послания кампании «Нет расизму» на стадионах и прилегающих территориях. Помимо этого, организаторы намерены продвигать лозунги «Объединимся ради мира» и «Объединим мир», что подчеркнёт единство и важность борьбы с дискриминацией.

Во время клубного чемпионата мира в США видеоролики и вывески, призванные поддерживать кампании «Нет расизму» и «Нет дискриминации», были сняты с показа. Вместо них применялся слоган «Футбол объединяет мир». Антирасистские и антидискриминационные сообщения демонстрировались всего лишь один раз — в Международный день борьбы с разжиганием ненависти.

Представители ФИФА признали, что такой подход оказался ошибочным. В организации подчеркнули, что чемпионат мира является важной платформой для донесения ключевых информационных и образовательных сообщений, направленных на повышение осведомлённости о проблемах расизма и дискриминации, как внутри футбола, так и в обществе в целом. Поэтому в 2026 году подобные инициативы будут значительно усилены и более заметны.