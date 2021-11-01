Портимоненсе - Порту 3 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
3 Декабря 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Порту, которое состоится 03 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Порту
Порту
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|3 : 1
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 3
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 3
|07.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 1
|25.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 5
|17.11.2017
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|22.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|5 : 2