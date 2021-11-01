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Портимоненсе - Порту 3 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Портиман (Портиман, Португалия), вместимость: 9544
3 Декабря 2021, Пятница. 22:00 МСК. Примейра, 13-й тур
ПортимоненсеПорту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Порту, которое состоится 03 декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 2Порту
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Порту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Порту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Портимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019 Португалия - Примейра Тур 29 Портимоненсе0 : 3Порту
07.12.2018 Португалия - Примейра Тур 12 Порту4 : 1Портимоненсе
25.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 5Порту
17.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Порту3 : 2Портимоненсе
22.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Порту5 : 2Портимоненсе

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