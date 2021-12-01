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Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 0Коламбус Блю Джекетс
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Нэшвилл Предаторз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
21.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Нэшвилл Предаторз
19.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Нэшвилл Предаторз
17.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
15.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс

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