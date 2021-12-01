Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Джон Хайнс
История личных встреч
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|17.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б