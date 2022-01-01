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Ливерпуль - Арсенал 13 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
13 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
Ливерпуль Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 13 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Микель Артета
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль4 : 0Арсенал
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль5 : 5 5 : 4Арсенал
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль5 : 1Арсенал
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка английской лиги: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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