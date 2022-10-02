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Ланс - Лион 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
02 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Ланс
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 02 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      НидерландыПетер Бош
      История личных встреч
      19.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 25 Ланс1 : 1Лион
      30.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион2 : 1Ланс
      03.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Ланс1 : 1Лион
      06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 2Ланс
      17.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 2Лион
      24.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион0 : 1Ланс
      13.02.2014 Кубок Франции 1/8 финала Лион1 : 2 ДВЛанс
      10.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 30 Лион3 : 0Ланс
      21.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс1 : 3Лион
      13.02.2010 Франция - Лига 1 Тур 24 Лион1 : 0Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже92259-21829,6
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

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