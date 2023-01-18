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Милан - Интер 18 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
18 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Милан
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер, которое состоится 18 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Интер М
      Милан
      История личных встреч
      03.09.2022 Италия - Серия А Тур 5 Милан3 : 2Интер М
      19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
      01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
      05.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Интер М1 : 2Милан
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Милан1 : 1Интер М
      21.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Милан0 : 3Интер М
      26.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Милан
      17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Интер М1 : 2Милан
      09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Интер М4 : 2Милан
      21.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Милан0 : 2Интер М
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