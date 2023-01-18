Милан - Интер 18 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 68752
18 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, Финал
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер, которое состоится 18 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Фахд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
История личных встреч
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
Текстовая трансляция
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