Нецеча - Заглембе Л 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 18:00
24 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Нецеча
Заглембе Л

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Заглембе Л, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
11.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Нецеча0 : 2Заглембе Л
17.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л2 : 1Нецеча
02.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Заглембе Л4 : 2Нецеча
28.07.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Нецеча1 : 1Заглембе Л
02.12.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Нецеча0 : 1Заглембе Л
31.07.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Заглембе Л2 : 0Нецеча
04.12.2015 Польша - Экстракласса 19-й тур Заглембе Л2 : 0Нецеча
07.08.2015 Польша - Экстракласса 4-й тур Нецеча1 : 0Заглембе Л
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Нецеча
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Нецеча2 : 4
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 2Нецеча
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Нецеча0 : 2
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Нецеча
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Заглембе Л
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л4 : 0
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 2Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Видзев1216
8 Заглембе Л1116
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча129
18
Зона вылета
Пяст107

