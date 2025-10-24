Нецеча - Заглембе Л 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 18:00
24 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Заглембе Л, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на .
Составы команд
Нецеча
Нецеча
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|11.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|2 : 1
|02.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|4 : 2
|28.07.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 1
|02.12.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|0 : 1
|31.07.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|2 : 0
|04.12.2015
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|2 : 0
|07.08.2015
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|12
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Видзев
|12
|16
|8
|Заглембе Л
|11
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Радомяк
|12
|15
|11
|Погонь
|12
|14
|12
|Ракув
|11
|14
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Пяст
|10
|7