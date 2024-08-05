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Жоау Невеш стал игроком «ПСЖ»

Дата публикации: 05-08-2024

«Пари Сен-Жермен» усилился Жоау Невешем, ранее выступавшим в составе «Бенфики». О подписании контракта с 19-летним опорником сообщили в пресс-службе парижан.

Трансфер обошелся французскому гранду в 60 млн евро. Помимо этого, 10 миллионов «Бенфика» может получить в формате бонусных выплат. Контракт Невеша с командой Луиса Энрике рассчитан на 5 лет.

«Я счастлив, что присоединился к «ПСЖ». Буду делать все что в моих силах, чтобы помогать команде, развиваться в этом удивительном клубе и завоевывать множество трофеев», - публикует заявление португальского вундеркинда пресс-служба «красно-синих».

Невеш – воспитанник «Бенфики». В 55 играх прошлого сезона полузащитник отличился 3 раза и отдал 1 голевую передачу. Авторитетный интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает его стоимость в 55 млн евро.

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