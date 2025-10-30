Дата публикации: 30-10-2025 15:30

История любого большого клуба начинается с личностей. Для Пари Сен-Жермен, официального партнера 1xBet, такой личностью был Жан Джоркаефф – первый капитан, вместе с которым парижане пробились в элиту французского футбола.

Джоркаефф, сын эмигрантов, перебравшихся во Францию после распада Российской империи, родился в 1939 году в коммуне Шарвьё-Шаваньё, а свою профессиональную карьеру начал в Лионе. В составе Олимпика он провел 8 лет, выиграл Кубок Франции и зарекомендовал себя как надежного защитника и настоящего лидера команды. Выступая за Лион, Жан стал футболистом сборной Франции и принял участие в чемпионате мира 1966 года. После этого Джоркаефф провел 4 сезона в марсельском Олимпике, где закрепил свою репутацию и завоевал еще один Кубок страны.

Жан вырос в семье, вынужденной подстраиваться под обстоятельства новой жизни, всегда был открыт к изменениям и играл на разных позициях в обороне – как на фланге, так и в центре. Джоркаефф пользовался уважением партнеров по команде и журналистов. Не зря в 1970 году он стал одним из номинантов на «Золотой мяч».

В том же году был создан Пари Сен-Жермен. Проект был амбициозным (например, вице-президентом клуба был знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо), но уязвимым: новорожденная команда нуждалась в человеке, который заставил бы относиться к парижанам серьезно. Приглашение Жана стало символическим жестом – он не только усилил состав, но и мгновенно получил капитанскую повязку.

Его роль выходила далеко за рамки игры на поле. Джоркаефф стал тем, кто задавал стандарты поведения и отношения к делу. Молодые игроки тянулись к нему, опытные уважали, а руководство знало: именно этот человек способен удержать коллектив в руках.

В дебютном сезоне 1970/71 столичная команда выступала в центральной группе Лиги 2. Закрепившись в лидерах в середине сезона, она никому не отдала первое место, заработала место в раунде плей-офф и затем пробилась в элитный дивизион. Пари Сен-Жермен забивал больше всех, но оборона команды тоже была образцовой: всего 23 пропущенных мяча в 30 матчах. Для только что созданной команды это был поразительный результат, в котором огромную роль сыграли не только игровые, но и лидерские качества Джоркаеффа. Жан остался капитаном Пари Сен-Жермен и после выхода в высший дивизион. А еще Джоркаефф стал первым игроком Пари Сен-Жермен, который сыграл за сборную мира. Это произошло в прощальном матче Льва Яшина - единственного голкипера в истории футбола, получившего Золотой мяч.

Влияние первого лидера ПСЖ не ограничивалось его собственной карьерой. Сын Жана, Юрий Джоркаефф, стал частью легендарной сборной Франции, завоевавшей золото домашнего мундиаля 1998 года и Евро-2000. А еще лидером ПСЖ в сезоне 1995/96, когда столичный клуб выиграл свой первый европейский трофей – Кубок обладателей кубков.

ПСЖ в первую очередь ассоциируется с глобальными суперзвездами – от Роналдиньо и Златана Ибрагимовича до Килиана Мбаппе и Лео Месси. В нынешней команде формируются и новые кумиры болельщиков. Но чтобы играть в обороне Пари Сен-Жермен, нужно соответствовать высоким стандартам, основы которых более 50 лет назад заложил Жан Джоркаефф.

Сегодня Пари Сен-Жермен – одна из сильнейших команд мира, но первую главу в этой триумфальной истории писала команда начала 1970-х годов. Успехи Пари-Сен Жермен сделали Париж одной из столиц европейского футбола