Суонси Сити - Манчестер Сити (29.10.2025) | Кубок Английской Лиги 2025/26 Дата публикации: 30-10-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Суонси Сити - Манчестер Сити, который состоялся 29 октября 2025 года, в рамках турнира: Кубок Английской Лиги 2025/26, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.