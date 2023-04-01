Бёрнли - Ливерпуль 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
26 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ливерпуль, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|31
|пз
|Майк Трезор
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Юрген Клопп
История личных встреч
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 3
|21.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 3
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
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