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Бёрнли - Ливерпуль 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
26 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Бёрнли
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ливерпуль, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврДжеймс Траффорд
22Бразилиязщ Витиньо
2ИрландиязщДара О'Ши
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
31БельгияпзМайк Трезор
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
47ФранциянпВильсон Одобер
17ЮАРнпЛайл Фостер
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
2АнглиязщДжозеф Гомес
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
3ЯпонияпзВатару Эндо
38НидерландыпзРайан Гравенберх
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
9УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
13.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 1Ливерпуль
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0Бёрнли
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турБёрнли0 : 3Ливерпуль
21.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль0 : 1Бёрнли
11.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турЛиверпуль1 : 1Бёрнли
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 3Ливерпуль
10.03.2019Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль4 : 2Бёрнли
05.12.2018Англия - Премьер-лига15-й турБёрнли1 : 3Ливерпуль
01.01.2018Англия - Премьер-лига22-й турБёрнли1 : 2Ливерпуль
16.09.2017Англия - Премьер-лига5-й турЛиверпуль1 : 1Бёрнли
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й тур0 : 2Бёрнли
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли0 : 2
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 1Бёрнли
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур1 : 0Бёрнли
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБёрнли5 : 0
23.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль1 : 1
20.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЛиверпуль5 : 1
17.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турЛиверпуль0 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа E. 6-й тур2 : 1Ливерпуль
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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У поклонников «Арсенала» двойной праздник — их любимцы лидируют в АПЛ. Правда, есть нюанс: не всегда рождественские чемпионы заканчивают турнир на вершине.Особенно обидно должно быть болельщикам «Ливерпуля» Чемпион к Рождеству = чемпион АПЛ? «Арсеналу» точно рано радоваться 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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