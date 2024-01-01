Фаренсе - Бенфика 22 Апреля прямая трансляция
22 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|3
|зщ
|Igor Rossi
|12
|пз
|Талис Перейра
|5
|пз
|Facundo Caseres
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|77
|нп
|Марко Матьяш
|91
|нп
|Зе Луиш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 2
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|70
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|29
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21