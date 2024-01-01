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Фаренсе - Бенфика 22 Апреля прямая трансляция

22 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 30-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Фаренсе
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
3 Бразилия зщ Igor Rossi
12 Бразилия пз Талис Перейра
5 Аргентина пз Facundo Caseres
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
8 Португалия пз Рафаэл Барбоза
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
77 Португалия нп Марко Матьяш
91 Кабо-Верде нп Зе Луиш
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Португалия пз Жоау Мариу
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1Фаренсе
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Фаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Бенфика3 : 2Фаренсе
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 1 : 1Фаренсе
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 2 : 1Фаренсе
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фаренсе1 : 1
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 2 : 1Фаренсе
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Бенфика
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Бенфика2 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2970
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе2931
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

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