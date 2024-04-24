Зенит - Рубин 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|5 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 0
|08.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|24
|50
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|24
|41
|4
|Спартак М
|24
|38
|5
|Локомотив М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|24
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|24
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19