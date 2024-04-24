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Зенит - Рубин 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Зенит
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин0 : 1Зенит
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин0 : 0Зенит
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 2 : 3Зенит
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 2Зенит
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Зенит2 : 1
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 1 : 2Рубин
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Рубин
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 2 : 0Рубин
08.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2450
2 Краснодар2446
3 Динамо М2441
4 Спартак М2438
5 Локомотив М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Ростов2434
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2428
11 Факел2426
12 Оренбург2426
13 Урал2424
14 Балтика2423
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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