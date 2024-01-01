Краснодар - Балтика 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Балтика, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|3 : 1
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|0 : 0
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|3 : 5
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|24
|50
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|24
|41
|4
|Спартак М
|24
|38
|5
|Локомотив М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|24
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|24
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19