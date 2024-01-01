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Краснодар - Балтика 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Краснодар
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Балтика, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Балтика0 : 3Краснодар
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Балтика2 : 2Краснодар
02.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 22-й тур Краснодар3 : 1Балтика
30.03.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 2-й тур Балтика1 : 1Краснодар
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Краснодар0 : 0Балтика
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Балтика1 : 0Краснодар
19.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Краснодар1 : 2
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 3 : 5Краснодар
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 4Краснодар
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Балтика2 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Балтика3 : 1
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) 2 : 0Балтика
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 7Балтика
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Балтика0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2450
2 Краснодар2446
3 Динамо М2441
4 Спартак М2438
5 Локомотив М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Ростов2434
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2428
11 Факел2426
12 Оренбург2426
13 Урал2424
14 Балтика2423
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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