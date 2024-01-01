01:41 ()
Свернуть список

Эвертон - Ливерпуль 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Бельгия пз Амаду Онана
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 4Ливерпуль
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль0 : 2Эвертон
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ливерпуль5 : 2Эвертон
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Эвертон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Эвертон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Эвертон
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 3Ливерпуль
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 0 : 1Ливерпуль
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль0 : 1
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 3
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом» даже без Салаха и Мак Аллистера. Ещё и забили два супергола!«Ливерпуль» не просто удивил, а даже шокировал стартовым составом Клопп убрал лидеров из состава «Ливерпуля». И это сработало! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3374
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3343
12 Фулхэм3442
13 Борнмут3342
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close