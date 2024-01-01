Эвертон - Ливерпуль 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Юрген Клопп
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
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«Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом» даже без Салаха и Мак Аллистера. Ещё и забили два супергола!«Ливерпуль» не просто удивил, а даже шокировал стартовым составом Клопп убрал лидеров из состава «Ливерпуля». И это сработало! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|74
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|43
|12
|Фулхэм
|34
|42
|13
|Борнмут
|33
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16