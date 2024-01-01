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Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
30 Англия вр Дин Хендерсон
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
26 США зщ Крис Ричардс
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
29 Франция пз Науиру Ахамада
19 Англия пз Уилл Хьюз
7 Франция пз Майкл Олисе
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Словакия вр Мартин Дубравка
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
15 Англия пз Харви Барнс
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Англия Эдди Хау
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3374
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3343
12 Фулхэм3442
13 Борнмут3342
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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