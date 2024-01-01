Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|29
|пз
|Науиру Ахамада
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|15
|пз
|Харви Барнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Эдди Хау
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|74
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|43
|12
|Фулхэм
|34
|42
|13
|Борнмут
|33
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16