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Марсель - Ницца 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Марсель
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ницца, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ницца
Ницца
16 Испания вр Пау Лопес
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
4 Франция зщ Самуэль Жиго
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
27 Франция пз Жордан Верету
11 Марокко пз Амин Арит
6 Швейцария пз Улиссес Гарсия
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Камерун нп Фарис Мумбанья
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
11 Франция пз Морган Сансон
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
28 Алжир пз Хишем Будауи
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
9 Нигерия нп Теремас Моффи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0Марсель
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 3Ницца
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3Марсель
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 1Ницца
09.02.2022 Кубок Франции 1/4 финала Ницца4 : 1Марсель
27.10.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 1Марсель
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0Марсель
17.02.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель3 : 2Ницца
28.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 2Марсель
10.03.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Марсель1 : 0Ницца
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 2 : 2Марсель
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Марсель1 : 0 4 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Марсель
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 3 : 1Марсель
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Ницца
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 2
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Ницца
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала 3 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2966
2
Лига чемпионов
Монако2955
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2952
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Лион3041
9 Марсель2940
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3036
13 Страсбург3036
14 Нант3031
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон3022

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