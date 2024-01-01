Марсель - Ницца 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ницца, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Пау Лопес
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|11
|пз
|Морган Сансон
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|28
|пз
|Хишем Будауи
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|09.02.2022
|Кубок Франции
|1/4 финала
|4 : 1
|27.10.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|17.02.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|55
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|30
|41
|9
|Марсель
|29
|40
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|30
|36
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22