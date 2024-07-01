Нидерланды - Турция 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
06 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Турция, которое состоится 06 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Турция
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|пз
|Хави Симонс
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|11
|нп
|Коди Гакпо
|10
|нп
|Мемфис Депай
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|15
|пз
|Салих Озджан
|22
|пз
|Каан Айхан
|8
|пз
|Арда Гюлер
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|19
|нп
|Кенан Йылдыз
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 6-й тур
|6 : 1
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 1-й тур
|4 : 2
|06.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|3 : 0
|28.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 10-й тур
|0 : 2
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|1 : 0
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 3
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Нидерланды — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|2 : 1 ДВ
| Португалия
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| Нидерланды
Турция
|06.07
1/2 финала
| Испания
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07