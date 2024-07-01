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Нидерланды - Турция 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
06 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Нидерланды
Турция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Турция, которое состоится 06 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Турция
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
7 Нидерланды пз Хави Симонс
18 Нидерланды нп Дониэлл Мален
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
1 Турция вр Мерт Гюнок
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
4 Турция зщ Самет Акайдын
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
15 Турция пз Салих Озджан
22 Турция пз Каан Айхан
8 Турция пз Арда Гюлер
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
19 Турция нп Кенан Йылдыз
21 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
07.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 6-й тур Нидерланды6 : 1Турция
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. 1-й тур Турция4 : 2Нидерланды
06.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 8-й тур Турция3 : 0Нидерланды
28.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 5-й тур Нидерланды1 : 1Турция
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. 10-й тур Турция0 : 2Нидерланды
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. 1-й тур Нидерланды2 : 0Турция
17.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Нидерланды1 : 0Турция
02.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала 0 : 3Нидерланды
25.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 3-й тур Нидерланды2 : 3
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Нидерланды0 : 0
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 1 : 2Нидерланды
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
02.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала 1 : 2Турция
26.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 2Турция
22.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 2-й тур Турция0 : 3
18.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Турция3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Турция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Нидерланды — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
2 : 1 ДВ
Португалия
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
Нидерланды
Турция
06.07
1/2 финала
Испания
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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