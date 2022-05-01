Витесс - Утрехт 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
22 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - Утрехт, которое состоится 22 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Томас Леч
|Рик Крёйс (и.о.)
История личных встреч
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|3 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|1 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 3
|12.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|2 : 1
|28.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал
|0 : 2
|24.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал
|1 : 1
|14.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 0
|10.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|34
|83
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|34
|81
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|34
|71
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Твенте
|34
|68
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|34
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|34
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|34
|47
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|34
|41
|9
|Камбюр
|34
|39
|10
|Валвейк
|34
|38
|11
|НЕК Неймеген
|34
|38
|12
|Гронинген
|34
|36
|13
|Гоу Эхед Иглс
|34
|36
|14
|Спарта
|34
|35
|15
|Фортуна
|34
|35
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|34
|34
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|34
|33
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|34
|27