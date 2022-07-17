Сочи - Пари Нижний Новгород 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
07 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|77,8
|2
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|77,8
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|77,8
|4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|5
|Динамо М
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|55,6
|6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|55,6
|7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|44,4
|8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|44,4
|10
|Крылья Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|44,4
|11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|33,3
|12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|22,2
|13
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|22,2
|14
|Локомотив М
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|11,1
| 16
Зона вылета
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|0,0