08:17 ()
Свернуть список

Сочи - Пари Нижний Новгород 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
07 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Сочи
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 07 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Васильевич Точилин
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      01.07.2022 Кубок PARI Премьер Пари Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
      13.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Сочи0 : 0Пари Нижний Новгород
      26.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
      03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Пари Нижний Новгород0 : 0Сочи
      18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи0 : 1Пари Нижний Новгород
      25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Пари Нижний Новгород2 : 2Сочи
      09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи3 : 1Пари Нижний Новгород
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close