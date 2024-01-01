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Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
23 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Джим Хиллер
История личных встреч
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Лос-Анджелес Кингз
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
11.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Эдмонтон Ойлерз
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5Эдмонтон Ойлерз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Эдмонтон Ойлерз6 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Эдмонтон Ойлерз
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Эдмонтон Ойлерз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз9 : 2
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 4 ОТ
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 23.0426.0427.0430.0402.0504.05
1
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 23.0425.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 24.0426.0428.0429.0401.0504.05
1
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 24.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 24.0427.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 24.0427.0429.0430.0403.0505.05
1
0
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
23.0425.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
0
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
23.0425.0427.0429.0401.0503.0505.05
0
0

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