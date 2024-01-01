Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 24 Апреля прямая трансляция

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Во втором периоде «столичные» пропустили сразу три гола за две минуты и фактически лишились шансов на спасение. «Чемпионат» приводит самые интересные комментарии из североамериканской прессы.Этот матч очень бурно обсуждали в Северной Америке «Кошмарный сценарий. Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» против «Рейнджерс» 0'«Столичные» без шансов проиграли первый матч серии «Рейнджерс». Однако встреча запомнилась не только голами и опасными моментами, но и спорными — или даже скандальными — судейскими решениями.Рефери сразу в нескольких важных эпизодах вышли на первый планВидео Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»? 0'Мэтт Ремпе решил не драться и поиграть в хоккей. Он забил гол в дебюте в плей-офф НХЛ и сыграл ключевую роль в ещё одной шайбе.Именно этот 21-летний задиристый тафгай устроил похороны для «Вашингтона» в первом матче плей-оффВидео Не только машет кулаками! Кто мог представить, что «Вашингтон» «прибьёт» молодой тафгай? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Рейнджерс».