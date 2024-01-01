01:43 ()
Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
24 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 4Вашингтон Кэпиталз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Вашингтон Кэпиталз
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 Б
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2
12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Во втором периоде «столичные» пропустили сразу три гола за две минуты и фактически лишились шансов на спасение. «Чемпионат» приводит самые интересные комментарии из североамериканской прессы.Этот матч очень бурно обсуждали в Северной Америке «Кошмарный сценарий. Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» против «Рейнджерс» 0'«Столичные» без шансов проиграли первый матч серии «Рейнджерс». Однако встреча запомнилась не только голами и опасными моментами, но и спорными — или даже скандальными — судейскими решениями.Рефери сразу в нескольких важных эпизодах вышли на первый планВидео Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»? 0'Мэтт Ремпе решил не драться и поиграть в хоккей. Он забил гол в дебюте в плей-офф НХЛ и сыграл ключевую роль в ещё одной шайбе.Именно этот 21-летний задиристый тафгай устроил похороны для «Вашингтона» в первом матче плей-оффВидео Не только машет кулаками! Кто мог представить, что «Вашингтон» «прибьёт» молодой тафгай? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Рейнджерс».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 26.0427.0430.0402.0504.05
2
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 25.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 24.0426.0428.0429.0401.0504.05
1
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 24.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 24.0427.0428.0430.0402.0504.05
1
0
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 24.0427.0429.0430.0403.0505.05
1
0
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 25.0428.0429.0401.0503.0505.05
0
1
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 25.0427.0429.0401.0503.0505.05
1
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close