«Манчестер Сити» присматривается к форварду «Байера»

Дата публикации: 19-12-2021

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.



Как стало известно «Todofichajes», возможность приобретения чешского бомбардира изучает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». Кандидатура игрока согласована с наставником команды Хосепом Гвардиолой.



Отмечается, что сначала «горожане» попытаются провернуть трансфер Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) или Гарри Кейна («Тоттехэм»). В случае провала они переключатся на Шика, за которым также наблюдают дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».



В нынешней розыгрыше Бундеслиги Шик отыграл 13 встреч (16 голов и 3 ассиста). Рыночная стоимость форварда – 28 млн евро.