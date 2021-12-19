Свернуть список

«Манчестер Сити» присматривается к форварду «Байера»

Дата публикации: 19-12-2021

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

Как стало известно «Todofichajes», возможность приобретения чешского бомбардира изучает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». Кандидатура игрока согласована с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что сначала «горожане» попытаются провернуть трансфер Эрлинга Холанда («Боруссия» Д) или Гарри Кейна («Тоттехэм»). В случае провала они переключатся на Шика, за которым также наблюдают дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

В нынешней розыгрыше Бундеслиги Шик отыграл 13 встреч (16 голов и 3 ассиста). Рыночная стоимость форварда – 28 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close