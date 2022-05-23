«Бенфика» заинтересована в подписании вратаря «Арсенала» Лено

Дата публикации: 23-05-2022

Бернд Лено может сменить «Арсенал» на «Бенфику». Португальцы заинтересованы в услугах голкипера «пушкарей».



В «Арсенале» Лено проиграл борьбу за место в основе Аарону Рамсдейлу и стал вторым вратарем команды. В текущем сезоне он появлялся на поле всего в 8 матчах (3 «сухих» игры).



В следующем сезоне Лено может лишиться и статуса второго голкипера, поскольку «Арсенал» уже договорился о переходе Мэтта Тернера, выступающего за «Нью-Инглэнд Революшн».



В составе «Бенфики» Лено хочет видеть Роджер Шмидт, возглавляющий клуб. Специалист, ранее работавший с вратарем в «Байере», считает представителя «Арсенала» приоритетной трансферной целью. На покупку Лено португальцы готовы выделить 10 000 000 евро.



Источник – «Correio da Manha».