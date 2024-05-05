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«Интер» интересуется «новым Осимхеном» из «Антверпена»

Дата публикации: 05-05-2024

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Интер» проявляет интерес к Джорджу Иленихену, защищающему цвета бельгийского «Антверпена».

Миланцы в летнее межсезонье намерены усилить линию нападения. Приоритетом для клуба является Альберт Гудмундссон, принадлежащий «Дженоа». Если заполучить его не удастся, то «Интер» переключится на Иленихена, который в Бельгии получил прозвище «новый Осимхен». При этом миланцы еще не направляли «Антверпену» запросов по форварду.

В сезоне 2023/2024 на счету Иленихена 45 игр (14 забитых мячей, 1 ассист).

Соглашение 17-летнего форварда с «Антверпеном» рассчитано до лета 2027 года. Рыночный ценник на француза составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).

Также «Интер» интересуется Антоном Матковичем из «Осиека».

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