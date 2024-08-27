«Ньюкасл» договорился о переходе защитника сборной Англии

Дата публикации: 27-08-2024

«Ньюкасл Юнайтед» может подписать Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Информацией поделилось издание «Daily Mail». «Сороки» близки к тому, чтобы выкупить права на защитника за 70 млн фунтов (~ € 83 млн).



Гехи является воспитанником «Челси». За «аристократов» англичанин дебютировал в 2020 году, но закрепиться в основе ему не удалось. После нескольких аренд Гехи перешел в «Кристал Пэлас» за 23,34 млн евро.



Действующий договор с центрбеком истекает в 2026 году. В текущем сезоне в активе 24-летнего футболиста 2 игры в АПЛ (без результативных действий).



Портал «Трансфермаркт» оценивает Гехи в 38 000 000 евро.



В сборной Англии защитник дебютировал в 2022 году. Всего за национальную команду он провел 16 матчей.